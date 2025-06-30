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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правом берегу Днепра

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Военная операция на Украине

Российские военные проводят рейды на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) частях Херсонской области, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — цитирует агентство главу региона.

По словам Сальдо, группы действуют на правом берегу Днепра, они заходили в районы Николаевки и Кизомыса.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют ВСУ.

Сальдо обвинил Украину в поджоге лесов в Херсонской области
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Фото:SALDO_VGA / Telegram

В конце июня Сальдо сообщил, что в Херсонской области начались лесные пожары на площади свыше 600 га. По словам губернатора, возгорания возникли «в результате вражеской агрессии».

Он отметил, что пожары вспыхнули в течение суток, и назвал их причиной масштабный поджог, за которым стоит Киев. Очаги зафиксировали в семи округах области, большинство из них ликвидировали.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Владимир Сальдо Херсонская область
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