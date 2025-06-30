Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правом берегу Днепра

Российские военные проводят рейды на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) частях Херсонской области, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — цитирует агентство главу региона.

По словам Сальдо, группы действуют на правом берегу Днепра, они заходили в районы Николаевки и Кизомыса.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют ВСУ.

В конце июня Сальдо сообщил, что в Херсонской области начались лесные пожары на площади свыше 600 га. По словам губернатора, возгорания возникли «в результате вражеской агрессии».

Он отметил, что пожары вспыхнули в течение суток, и назвал их причиной масштабный поджог, за которым стоит Киев. Очаги зафиксировали в семи округах области, большинство из них ликвидировали.