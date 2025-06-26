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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо обвинил Украину в поджоге лесов в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсонской области начались лесные пожары на площади свыше 600 га «в результате вражеской агрессии», сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что пожары вспыхнули в течение последних суток, и назвал их причиной масштабный поджог, за которым стоит Киев.

«Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах», — говорится в сообщении губернатора.

Площадь пожаров — 608 га, уточнил Сальдо. По данным властей, большинство из них ликвидированы.

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Фото:МЧС Республики Бурятия

В конце апреля на границе Белоруссии и Украины вспыхнул крупный лесной пожар. По данным Минлесхоза республики, горела болотистая местность в Милошевичском лесхозе, который находится в Гомельской области недалеко от границы с Житомирской областью Украины.

Глава ведомства Александр Кулик высказал предположение, что причиной пожара мог стать поджог.

Для борьбы с пожаром задействовали специалистов и технику из пяти лесхозов Белоруссии.

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Теги
Плугина Ирина
Владимир Сальдо Херсонская область лесные пожары Военная операция на Украине
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