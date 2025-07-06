Во Ржеве завели дело против водителя, выгнавшего школьницу из автобуса
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Тверской области, который выгнал школьницу из автобуса, заподозрив ее в том, что девочка не оплатила проезд. Об этом сообщает управление СК по региону.
По версии следствия, 4 июля во Ржеве водитель маршрутного автобуса при пассажирах «применил насилие в отношении несовершеннолетней пассажирки с причинением последней телесных повреждений». В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство; максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы).
Ранее об инциденте сообщила Baza. По информации телеграм-канала, вечером 4 июля 14-летняя школьница села в автобус № 13 в деревне Юрятино Ржевского района области. Девочка заявила, что оплатила проезд по СБП, но водитель заподозрил ее в обратном, так как ему не пришло уведомление об оплате.
В связи с отсутствием мобильного интернета девочка не могла показать водителю чек транзакции в приложении банка, после чего он потребовал от нее покинуть салон, а затем разбил девочке телефон и, нанося удары, силой выволок из автобуса, пишет Baza.
По данным Baza, после случившегося мать школьницы нашла дочь в шоковом состоянии, врачи диагностировали у нее множественные ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Девочку госпитализировали.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. На этом фоне власти в целях безопасности начали вводить ограничения работы мобильного интернета.
В октябре 2024 года в подмосковном Раменском водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда. СК сообщал, что у подростка не было денег на проезд и он попросил водителя довезти его бесплатно. По завершении поездки мужчина все же потребовал оплаты, после чего вышел за мальчиком из автобуса и начал его избивать, однако был остановлен прохожими. Следователи возбудили против мужчины дело о хулиганстве.
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