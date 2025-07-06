 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Ржеве завели дело против водителя, выгнавшего школьницу из автобуса

В Тверской области завели дело против водителя, выгнавшего школьницу из автобуса
Ржев
Ржев (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Тверской области, который выгнал школьницу из автобуса, заподозрив ее в том, что девочка не оплатила проезд. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии следствия, 4 июля во Ржеве водитель маршрутного автобуса при пассажирах «применил насилие в отношении несовершеннолетней пассажирки с причинением последней телесных повреждений». В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство; максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы).

Ранее об инциденте сообщила Baza. По информации телеграм-канала, вечером 4 июля 14-летняя школьница села в автобус № 13 в деревне Юрятино Ржевского района области. Девочка заявила, что оплатила проезд по СБП, но водитель заподозрил ее в обратном, так как ему не пришло уведомление об оплате.

В связи с отсутствием мобильного интернета девочка не могла показать водителю чек транзакции в приложении банка, после чего он потребовал от нее покинуть салон, а затем разбил девочке телефон и, нанося удары, силой выволок из автобуса, пишет Baza.

СК в Воронеже возбудил дело против силовиков из-за избиения при обысках
Общество

По данным Baza, после случившегося мать школьницы нашла дочь в шоковом состоянии, врачи диагностировали у нее множественные ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Девочку госпитализировали.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. На этом фоне власти в целях безопасности начали вводить ограничения работы мобильного интернета.

В октябре 2024 года в подмосковном Раменском водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда. СК сообщал, что у подростка не было денег на проезд и он попросил водителя довезти его бесплатно. По завершении поездки мужчина все же потребовал оплаты, после чего вышел за мальчиком из автобуса и начал его избивать, однако был остановлен прохожими. Следователи возбудили против мужчины дело о хулиганстве.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Тверская область избиение водитель уголовное дело школьница
Материалы по теме
Тхэквондиста отстранили на два года за избиение соперника после проигрыша
Спорт
В Тюмени группа мужчин избила врача в больнице
Общество
Пассажир метро избил мужчину за то, что он задел его плечом. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Кадры забега в Хибинах, в ходе которого погибли два человека. Видео Общество, 18:10
Маск подал документы на регистрацию своей America Party Политика, 17:59
Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 17:47
Федор Смолов впервые прокомментировал драку в «Кофемании» Спорт, 17:40
Сальдо сообщил об обстреле ВСУ поликлиники в Новой Каховке Политика, 17:32
Во Ржеве завели дело против водителя, выгнавшего школьницу из автобуса Общество, 17:26
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кличко сообщил о взрыве в Киеве Общество, 17:18
Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с отменой и задержкой рейсов Общество, 17:12
В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты Политика, 17:10
Основателя «Русагро» заподозрили в даче взятки карабином за ₽2,6 млн Политика, 17:05
Путин объяснил решение отправлять на фронт списанную технику Политика, 16:52
Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:48
Зеленский заявил, что ввел особые санкции против России Политика, 16:40