В Раменском водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда
В Раменском заведено уголовное дело по факту избиения подростка водителем рейсового автобуса, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел 11 октября. СК со ссылкой на сообщение СМИ пишет, что у подростка не было денег на проезд и он попросил водителя довезти его бесплатно. По завершении поездки мужчина все же потребовал оплаты, после чего вышел за мальчиком из автобуса и начал его избивать, однако был остановлен прохожими.
Следователи возбудили дело о хулиганстве — ст. 213 Уголовного кодекса, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Подмосковья проводит проверку.
В конце августа в Московской области мужчина избил водителя такси и скрылся. Как писал телеграм-канал «112», пассажир отказался платить за поездку из Долгопрудного в Люберцы, он должен был 1,8 тыс. руб. Между мужчинами начался словесный конфликт, после чего пассажир предложил выйти на улицу и «разобраться». Таксист отказался и назвал клиента «кидалой». Когда водитель отъезжал, мужчина ударил его по лицу ногой — таксист потерял управление и столкнулся с машиной.
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