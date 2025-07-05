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СК в Воронеже возбудил дело против силовиков из-за избиения при обысках

Следственное управление СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против сотрудников МВД и Росгвардии из-за избиения свидетеля по делу. Об этом РБК рассказал сам потерпевший Александр Желтухин.

Проект «Травмпункт», который оказывает ему правовую поддержку, пишет, что в апреля 2025 года силовики проводили обыски у местных жителей в рамках уголовного дела. Желтухин был свидетелем, а фигурантом — активист Григорий Северин, которого обвиняют в повторной дискредитации армии.

В момент обыска Желтухина положили лицом в пол и били по голове, телу и ребрам, не менее 16 раз применили электрошокер в области бедер и ног, а также надевали полиэтиленовый пакет на голову и затягивали его, ограничивая доступ кислорода, утверждает «Травмпункт»

Из эпикриза, который Желтухин показал РБК, следует, что пострадавшему диагностировали перелом восьми ребер, травму грудной клетки, переломы отростков позвонков, ссадины и ушибы, а также разрыв барабанной перепонки.

«Меня признали потерпевшим, я видел этот документ о признании потерпевшим, когда во вторник ходил в Следственный комитет на допрос <...> Дело завели по статье о превышении полномочий, но не пытках», — сказал он.

Причастных сотрудников пока не удалось установить. Против них возбудили дело по статье о превышение должностных полномочий с применением насилия, совершенного группой лиц, — пункты «а» и «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса, пишет «Травмпункт». Она предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

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По словам пострадавшего, силовики оказывали на него давление, требуя прекратить любую общественную деятельность и удалить телеграм-канал «Свободные люди Воронежа», где публикуются, в частности, информация о задержаниях местных жителей и сообщения с критикой военной операции. Сотрудники также требовали назвать имя администратора канала, и Желтухин его назвал.

Он вместе с тем заявил, что его заставляли подписать бумагу о сотрудничестве под угрозой насилия. После продолжительных избиений, по словам мужчины, его вывезли с пакетом на голове и оставили на пустынной улице.

Он также отметил, что видел у одного из силовиков нашивку «ПТСР TEAM», после чего нашел одноименный телеграм-канал, где обнаружил видео с собой. РБК найти это видео в телеграм-канале «ПТСР TEAM Community» не удалось. Скорую мужчина вызвал не сразу, объяснив это отсутствием телефона. По словам Желтухин, уже в больнице он сообщил медикам об избиениях, после чего с ним связался полицейский.

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Полина Дуганова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
обыски МВД Росгвардия Воронеж Воронежская область полицейское насилие Следственный комитет
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