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В Дагестане подростка арестовали по делу о подготовке теракта

В Дагестане подростка арестовали по делу о подготовке теракта в Буйнакске
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Уголовное дело о подготовке совершения террористического акта возбудили в отношении несовершеннолетнего в Дагестане, сообщили РБК в главном управлении СК про республике.

По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель республики планировал совершить теракт в Буйнакске. Он забрал самодельное взрывное устройство из тайника, но его задержали сотрудники полиции.

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело о покушение на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

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В мае 2025 года в Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта ко Дню Победы. Она переписывалась с «представителями террористической организации» в мессенджере, сообщила пресс-служба объединенных судов республики.

По данным следствия, женщина получила инструкцию, как изготовить самодельную бомбу, после чего «на торговых площадках» в интернете купила составляющие.

Задержанная планировала подорвать здания силовых структур. Против нее возбудили дело о покушении на совершение теракта группой по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

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Яна Баширова Яна Баширова, Александра Озерова
новости Дагестан Буйнакск теракт арест
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