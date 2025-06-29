В Дагестане задержали блогершу за продажу наркотиков для «похудения»
Полиция задержала в Махачкале блогера, которую подозревают в продаже препаратов для похудения с содержанием сильнодействующих наркотиков, сообщает пресс-служба Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана.
«Подозреваемая занимается реализацией препаратов, содержащих сибутрамин», — говорится в сообщении.
На допросе она рассказала, что отправляет препарат через курьера. Накануне сотрудники правоохранительных органов устроили слежку за женщиной и для проверки закупили запрещенный препарат. В тот же день блогер оформила отправку посылки по почте в соседнюю страну такого же препарата, который содержит сибутрамин, весом 240 г.
Женщину отправили под домашний арест. На нее завели уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:
- ст. 226.1 — контрабанда сильнодействующих веществ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет;
- ч. 3 ст. 234 — незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Максимальное наказание по статье — восемь лет лишения свободы.
Сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. В Европе применение сибутрамина приостановили в 2010 году, а с 2008 года входит в утвержденный в России список сильнодействующих препаратов.
Как уточнила пресс-служба, препарат опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание и зависимость.
Речь идет о блогерше Джамиле Шапиловой. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена) блогер продает набор «детокс-чая Aymira».
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