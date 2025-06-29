 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане задержали блогершу за продажу наркотиков для «похудения»

В Дагестане задержали блогершу за продажу наркотиков для «похудения»
Video

Полиция задержала в Махачкале блогера, которую подозревают в продаже препаратов для похудения с содержанием сильнодействующих наркотиков, сообщает пресс-служба Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана.

«Подозреваемая занимается реализацией препаратов, содержащих сибутрамин», — говорится в сообщении.

На допросе она рассказала, что отправляет препарат через курьера. Накануне сотрудники правоохранительных органов устроили слежку за женщиной и для проверки закупили запрещенный препарат. В тот же день блогер оформила отправку посылки по почте в соседнюю страну такого же препарата, который содержит сибутрамин, весом 240 г.

Женщину отправили под домашний арест. На нее завели уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 226.1 — контрабанда сильнодействующих веществ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет;
  • ч. 3 ст. 234 — незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Максимальное наказание по статье — восемь лет лишения свободы.

Сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. В Европе применение сибутрамина приостановили в 2010 году, а с 2008 года входит в утвержденный в России список сильнодействующих препаратов.

Как уточнила пресс-служба, препарат опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание и зависимость.

Суд оштрафовал Викторию Боню на 50 тыс. за пропаганду наркотиков
Общество
Виктория Боня

Речь идет о блогерше Джамиле Шапиловой. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена) блогер продает набор «детокс-чая Aymira». 

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Дагестан блогеры наркотические средства сбыт
Материалы по теме
Суд оштрафовал Викторию Боню на 50 тыс. за пропаганду наркотиков
Общество
В Ленинградской области накрыли нарколабораторию с 45 кг наркотиков
Общество
Власти расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно погибшему пилоту F-16 Политика, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Германия решила защитить себе «киберкуполом» в сотрудничестве с Израилем Политика, 19:53
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана Политика, 19:47
В Ростовской области троих мужчин задержали за двойное убийство Общество, 19:32
Трамп назвал Маска «замечательным парнем», который «немного огорчен» Политика, 19:32
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
РФС ответил «Динамо» на подозрения в манипуляциях с жеребьевкой Кубка Спорт, 19:16
В Дагестане задержали блогершу за продажу наркотиков для «похудения» Общество, 19:07
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики Экономика, 18:52
«Динамо» усомнилось в честной жеребьевке Кубка России Спорт, 18:48
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Трамп раскрыл, что TikTok купит группа «очень состоятельных людей» Технологии и медиа, 18:45