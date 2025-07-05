Раненного ножом в Подмосковье девятилетнего мальчика прооперировали

Девятилетнего мальчика, на которого в Сергиевом Посаде в Московской области с ножом бросился мужчина, успешно прооперировали, сообщила пресс-служба областного Минздрава в телеграм-канале.



Пострадавший находится в палате вместе с мамой. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.

Вечером 4 июля мужчина подошел сзади к мальчику, когда тот сидел на качелях, и ударил ребенка в шею ножом. Вскоре после нападения следователи возбудили дело о покушение на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы



Позднее в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1990 года рождения.