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Общество ,  
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Раненного ножом в Подмосковье девятилетнего мальчика прооперировали

Девятилетнего мальчика, на которого в Сергиевом Посаде в Московской области с ножом бросился мужчина, успешно прооперировали, сообщила пресс-служба областного Минздрава в телеграм-канале.

Пострадавший находится в палате вместе с мамой. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика
Общество
Фото:Елена Ростунова / Shutterstock

Вечером 4 июля мужчина подошел сзади к мальчику, когда тот сидел на качелях, и ударил ребенка в шею ножом. Вскоре после нападения следователи возбудили дело о покушение на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы

Позднее в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

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Теги
Полина Дуганова
нож нападение Малолетние Сергиев Посад Россия Операция
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