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Суд вновь обязал Тимати выплатить долги по ЖКУ

Тимати (Тимур Юнусов)
Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК)

Мировой суд в Москве постановил взыскать с Тимура Юнусова (рэпера Тимати) долги за коммунальные услуги, сообщило «РИА Новости».

По данным инстанции, артист не уплачивал долги за жилую площадь и коммунальные платежи (тепло и электроэнергию). Сумма задолженности не сообщается.

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Ранее к Тимати неоднократно подавали аналогичные иски. 

При этом суд выносил решение об отмене приказов о взыскании долгов. Связано ли это с погашением задолженности, неизвестно. 

В июле мировой суд в Москве постановил взыскать с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженность по уплате услуг ЖКХ. Сумму суд также не назвал.

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Персоны
Александра Озерова
Тимати ЖКХ коммуналка Долги
Тимур Юнусов / Тимати фото
Тимур Юнусов / Тимати
певец, продюсер, бизнесмен
15 августа 1983 года
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