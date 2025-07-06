Суд вновь обязал Тимати выплатить долги по ЖКУ
Мировой суд в Москве постановил взыскать с Тимура Юнусова (рэпера Тимати) долги за коммунальные услуги, сообщило «РИА Новости».
По данным инстанции, артист не уплачивал долги за жилую площадь и коммунальные платежи (тепло и электроэнергию). Сумма задолженности не сообщается.
Ранее к Тимати неоднократно подавали аналогичные иски.
При этом суд выносил решение об отмене приказов о взыскании долгов. Связано ли это с погашением задолженности, неизвестно.
В июле мировой суд в Москве постановил взыскать с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженность по уплате услуг ЖКХ. Сумму суд также не назвал.
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