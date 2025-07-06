Суд вновь обязал Тимати выплатить долги по ЖКУ

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК)

Мировой суд в Москве постановил взыскать с Тимура Юнусова (рэпера Тимати) долги за коммунальные услуги, сообщило «РИА Новости».

По данным инстанции, артист не уплачивал долги за жилую площадь и коммунальные платежи (тепло и электроэнергию). Сумма задолженности не сообщается.

Ранее к Тимати неоднократно подавали аналогичные иски.

При этом суд выносил решение об отмене приказов о взыскании долгов. Связано ли это с погашением задолженности, неизвестно.

В июле мировой суд в Москве постановил взыскать с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженность по уплате услуг ЖКХ. Сумму суд также не назвал.