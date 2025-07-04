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Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ

Суд взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве постановил взыскать с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженность по уплате коммунальных платежей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.

Иск от ГБУ «Эважд» о «взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» поступил в суд в середине мая. Согласно картотеке, судебный приказ уже вступил в силу.

Размер задолженности телеведущего суд не называет.

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В мае мировой суд в Москве постановил взыскать задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника.

Иск к актеру был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов столицы. Размер взысканной задолженности в суде не назвали.

В картотеке дело в отношении Верника датировано январем 2025 года.

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Плугина Ирина
Дмитрий Нагиев суд Москва взыскание долгов ЖКХ
Дмитрий Нагиев фото
Дмитрий Нагиев
актер, ведущий, шоумен
4 апреля 1967 года
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