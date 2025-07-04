Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ
Мировой суд в Москве постановил взыскать с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженность по уплате коммунальных платежей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.
Иск от ГБУ «Эважд» о «взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» поступил в суд в середине мая. Согласно картотеке, судебный приказ уже вступил в силу.
Размер задолженности телеведущего суд не называет.
В мае мировой суд в Москве постановил взыскать задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника.
Иск к актеру был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов столицы. Размер взысканной задолженности в суде не назвали.
В картотеке дело в отношении Верника датировано январем 2025 года.
Читайте РБК в Telegram.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов