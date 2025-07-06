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Новые законы в России ,  
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В Госдуме напомнили об обязанности врачей докладывать об опасных больных

Депутат Огуль: врачи с марта должны сообщать правоохранителям об опасных больных
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Новые законы в России

Российские врачи с 1 марта обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, представляющих угрозу для окружающих, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами», — отметил Огуль.

Он добавил, что эта норма призвана усилить безопасность общества и обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих

Речь идет не обо всех пациентах с психиатрическими заболеваниями, а только о тех, чье состояние специалисты квалифицировали как потенциально опасное.

Огуль уточнил, что за такими гражданами будет установлено медицинское наблюдение, которое позволит контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.

По словам парламентария, новый закон поможет сделать жизнь россиян безопаснее, не нарушая принципов гуманности и медицинской этики.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

C 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому фельдшеры и акушеры смогут временно исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Согласно документу, средний медицинский персонал сможет выполнять функцию врачей при недостатке специалистов или их временном отсутствии. Право на делегирование полномочий персонала будет у руководителя медицинской организации.

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Плугина Ирина
медицина врач психическое расстройство угроза
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