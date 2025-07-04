Клепач предложил восполнить дефицит врачей в России докторами с Кубы
Главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач призвал пригласить в Россию врачей с Кубы, чтобы восполнить «дефицит врачей и медсестер». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».
«В России сейчас дефицит врачей и медсестер, которых можно было бы привезти, допустим, из Кубы, уровень медицины которой весьма высок», — сказал Клепач.
Он отметил, что раньше в латиноамериканских и африканских странах работали от 20 тыс. до 40 тыс. кубинских медиков. Но они вернулись на родину «из-за разных геополитических и прочих конфликтов».
«Почему бы сейчас их не пригласить в Россию?» — заключил Клепач, подчеркнув, что такое решение было бы верным.
В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал показатель нехватки медиков в России — около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена.
В мае Мурашко сделал доклад, в котором заявил, что к 2030 году в ходе реализации нацпроектов дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях должен будет сократиться на 95%.
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