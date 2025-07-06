Истребитель перехватил гражданский самолет над гольф-клубом Трампа

Истребитель ВВС США 5 июля перехватил гражданский самолет, который вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом Trump National Golf Club в Бедмтинстере (штат Нью-Джерси), владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным ведомства, это было пятое подобное нарушение за день.

Представители NORAD сообщили, что военные провели маневр, привлекающий внимание гражданского пилота, а затем благополучно вывели его из зоны ограниченного воздушного пространства.

Президент США часто проводит время в своем гольф-клубе. В апреле Трамп установил в Trump National Golf Club памятник самому себе, изображающий президента Соединенных Штатов с поднятой рукой и сжатым кулаком — как в момент, когда на него было совершено покушение в июле 2024 года.

Летом 2018 года в воздух также поднимали истребители, когда в «бесполетную зону» у гольф-клуба Трампа в Бедминстере залетел легкомоторный самолет. Он был перехвачен и выведен из ограниченного воздушного пространства. Пилота допросили и не стали признавать угрозой.