Трамп и Стубб обсудили за игрой в гольф покупку ледоколов для США

Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Александр Стубб обсудили возможность покупки ледоколов для Соединенных Штатов во время встречи в принадлежащем американскому лидеру гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включая покупку и разработку большого количества столь необходимых для Америки ледоколов», — написал республиканец.

Встреча состоялась во время мужского парного турнира в гольф-клубе Trump International. Трамп отметил, что вместе со Стуббом одержал победу в соревнованиях, в которых также приняли участие легендарный гольфист Гэри Плейер, сенатор Линдси Грэм и бывший конгрессмен Трей Гауди.

Президент США подчеркнул, что Америка нуждается в новых ледоколах, которые будут способствовать обеспечению международной безопасности. Также он отметил стремление к укреплению партнерства между Вашингтоном и Хельсинки.

США намерены нарастить ледокольный флот для противостояния России в Арктике, заявил в январе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, Россия обладает более чем 60 ледоколами, включая атомные, тогда как у США их всего два, и один недавно вышел из строя.

«У нас их два, и один только что загорелся», — отметил Уолтц, подчеркнув, что Китай также активно строит ледоколы и расширяет свое присутствие в регионе.

В настоящее время единственный действующий ледокол США — Polar Star, построенный в 1976 году. Второй ледокол Polar Sea не используется с 2010 года из-за поломки двигателя. Третий ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, в 2020 году получил серьезные повреждения из-за пожара и был отправлен на ремонт.