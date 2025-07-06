Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 43

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Число погибших в результате наводнения в округе Керр американского штата Техас выросло до 43, среди них 15 детей, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление окружного шерифа Ларри Лейта.

Глава администрация города Кервилля Далтон Райс отметил, что 27 девочек из христианского лагеря на реке Гуадалупе до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиск продолжается.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Ранее ABC News сообщало о 24 погибших в результате прихода стихии и 23 пропавших без вести из летнего лагеря для девочек Camp Mystic.

Для спасения и эвакуации жителей была задействована спецтехника и вертолеты, службами экстренного реагирования было спасено 237 человек.

Наводнения в Техасе происходят регулярно. Летом 2022 года сильные ливни затопили улицы, дома и автомобили Даллас — Форт-Уэрта, в результате наводнения погибла 60-летняя женщина.