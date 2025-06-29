В Пакистане при наводнении погибли минимум 45 человек

В Пакистане минимум 45 человек погибли в результате сильных дождей и возникших из-за ливней наводнений, сообщает телеканал Geo TV.

Наибольшее число жертв зафиксировали в провинции Хайбер-Пахтунхва, там погибли 21 человек, среди них — 10 детей.

13 человек погибли в провинции на северо-востоке страны Пенджаб, еще 11 — в провинциях Синд и Белуджистан. Несколько человек погибли из-за обрушений зданий в результате удара стихии.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильные дожди продолжатся до 5 июля. По данным ведомства, ливни могут вызвать выход из берегов нескольких рек в Белуджистане.

Весной в Пакистане из-за штормов и града погибли 32 человек, пишет Geo TV. Республика является одной из самых уязвимых стран мира перед последствиями изменения климата, отмечает Geo TV.

В Афганистане из-за ливней начались наводнения в провинциях Майдан, Вардак и Логар, передает TOLOnews. В результате стихийного бедствия погибли четыре человека, среди них — трое детей. Еще четыре человека получили ранения, сотни семей эвакуировали.