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Военная операция на Украине ,  
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В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Безэкипажный катер — малоразмерное судно, управляемое дистанционно. Предназначено для поражения надводных и береговых целей.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу!», — сказано в сообщении.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Оперштаб призвал жителей укрыться в помещениях без стекол.

В последний раз режим угрозы применения безэкипажных катеров в Новороссийске объявляли в начале июня.

В начале января Министерство обороны сообщило об уничтожении Черноморским флотом 11 безэкипажных катеров за неделю.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Плугина Ирина
Краснодарский край Новороссийск угроза катер
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