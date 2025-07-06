В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
Безэкипажный катер — малоразмерное судно, управляемое дистанционно. Предназначено для поражения надводных и береговых целей.
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу!», — сказано в сообщении.
Оперштаб призвал жителей укрыться в помещениях без стекол.
В последний раз режим угрозы применения безэкипажных катеров в Новороссийске объявляли в начале июня.
В начале января Министерство обороны сообщило об уничтожении Черноморским флотом 11 безэкипажных катеров за неделю.
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