В Новороссийске задержали женщину за сбор информации о кораблях
В Краснодарском крае ФСБ задержала жительницу Новороссийска по обвинению в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО и затем передавала через мессенджеры спецслужбам Украины.
«В результате своевременно принятых мер поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении ЦОС.
Там отметили, что задержанная по своей инициативе установила связь с кураторами на Украине. По статье госизмена ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в июне силовики задержали в Крыму 22-летнего жителя Керчи, который собирал для ВСУ информацию о размещении российских военных объектов. Также было возбуждено дело в совершении государственной измены.
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