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Военная операция на Украине ,  
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В Новороссийске задержали женщину за сбор информации о кораблях

На жительницу Новороссийска завели дело за сбор данных о военных кораблях России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Краснодарском крае ФСБ задержала жительницу Новороссийска по обвинению в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО и затем передавала через мессенджеры спецслужбам Украины.

«В результате своевременно принятых мер поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении ЦОС.

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Фото:Пермский краевой суд

Там отметили, что задержанная по своей инициативе установила связь с кураторами на Украине. По статье госизмена ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в июне силовики задержали в Крыму 22-летнего жителя Керчи, который собирал для ВСУ информацию о размещении российских военных объектов. Также было возбуждено дело в совершении государственной измены.

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Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине Украина ФСБ черноморская флотилия
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