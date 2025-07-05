Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Геннадия Зюганова переизбрали председателем Центрального комитета КПРФ на XIX съезде, состоявшемся 5 июля, сообщили в пресс-службе партии.

«Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г.А. Зюганов», — говорится в сообщении.

Первыми заместителями председателя ЦК КПРФ были избраны Иван Мельников и Юрий Афонин. Заместителями председателя ЦК КПРФ избрали Владимира Кашина, Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

Геннадию Зюганову 81 год. Депутат Госдумы, он занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента России.

На состоявшемся 5 июля XIX съезде партия также внесла изменения в свой устав. Было принято решение об изменении официального наименования партии и утверждено название «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации» (предыдущее название — Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»).

Первый зампред КПРФ пояснил, что речь идет в большей степени об уточнении полного официального названия партии, чтобы избиратели на выборах не путали ее с партиями-двойниками, имеющие схожие названия. Афонин подчеркнул, что речь об отказе партии от своего названия не идет.

Также на съезде было принято решение о создании нового руководящего органа — Высшего совета, в который войдут как члены партии, так и беспартийные люди, пользующиеся почетом и уважением.