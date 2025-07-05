На съезде КПРФ получила новое название и совет авторитетов

На съезде КПРФ участники проголосовали за смену официального названия и создание совета, в который войдут люди с «непререкаемым авторитетом». Лидер Зюганов возмутился подорожавшей картошкой и предупредил о напряжении в обществе

XIX съезд КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в селе Рождествено Московской области (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

КПРФ внесла изменения в свой устав, изменив официальное название партии, а также создав новый руководящий орган — Высший совет. Решение об этом было принято на XIX съезде партии, передает корреспондент РБК.

Согласно принятому решению, было утверждено название «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации» (прежнее название Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»).

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что речь идет скорее об уточнении полного официального названия партии. «Это важно, потому что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название нашей партии. Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», — прокомментировал он. Афонин подчеркнул, что речь об отказе партии от своего названия не идет.

Кроме того, решением съезда был образован новый партийный орган — Высший совет, в который войдут заслуженные и уважаемые люди, как партийцы, так и беспартийные.

В совет войдут люди, которые имеют непререкаемый авторитет, это советские и российские государственные деятели, пояснил РБК Юрий Афонин. «Это решение призвано укрепить народный патриотический союз нашей партии с одной стороны, с другой стороны, это серьезный орган, который будет помогать партии за счет опыта, мощи этих великих людей, в том числе и молодому поколению, которые приходят в ряды КПРФ», — пояснил он. По словам Афонина, новый орган не подменит уже существующие партийные структуры, но позволит «использовать мудрость этих людей» для того, чтобы укреплять ряды партии.

Также на съезде 81-летний Геннадий Зюганов был переизбран председателем центрального комитета КПРФ. Он занимает этот пост с 1993 года.

О чем на съезде говорили Кириенко и Зюганов

Съезд по традиции прошел в доме отдыха «Снегири» в Подмосковье. Основные помещения, в которых он проходил, были оформлены в соответствии с символикой КПРФ, а также в традиционном — красном — для коммунистов цвете. Некоторые участники в этот день подобрали одежду соответствующих цветов. В основном, в алом были дамы (женщин в партии 37%, похвастался Зюганов в ходе одного из своих выступлений). В вестибюле стоял экран, на котором транслировались матчи мини-футбольного клуба КПРФ, рядом — кубки, свидетельствующие о победах спортивных команд партии.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

На съезд КПРФ приехал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал приветственное послание президента Владимира Путина. В нем говорилось, что КПРФ выражает интересы «значительного числа избирателей». Более 10 тыс. депутатов выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки, передал президент. КПРФ всегда стремится к открытому диалогу с людьми, обозначает острые проблемы и предлагает пути их решения, цитировал его Кириенко.

«Приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития», — прочитал представитель Кремля.

Продолжив говорить уже от себя, Кириенко отметил особую сплоченность общества, консолидацию всех патриотических сил. Он выразил благодарность КПРФ за «принципиальную и последовательную поддержку» президента и его курса. «Партия четко и однозначно поддерживает ключевые внешнеполитические решения, направленные на защиту суверенитета, национальных интересов, исторической правды, на укрепление безопасности и стабильности нашей страны», — обратил он внимание.

Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, выступая на съезде, заметил, что в первый раз за все его членство в КПРФ на съезд пришел представитель администрации президента и «дал оценку». «Я могу уложить эту оценку в четыре слова: «правильной дорогой идете товарищи», — заявил Грудинин.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Представляя политический отчет ЦК КПРФ на съезде, председатель партии Геннадий Зюганов сделал акцент на «кризисе капитализма», который, по его словам, в прошлом веке привел к двум масштабным войнам, а сегодня «стал очевидной реальностью для всех». Лучшее лекарство для него — социализм, подчеркнул лидер КПРФ, отметив, что партия остается «ведущей оппозиционной силой в стране».

Он также обратился к внутренним проблемам, отметив, что Россия входит «в полосу серьезных перемен». «Нынешний этап отмечен не только некоторыми успехами, но и нарастанием тревоги. Взрывом цен! Одна картошка подорожала в 4 раза! Это полное безобразие! , — воскликнул Зюганов с трибуны. — Коммуналка выросла, у некоторых в два раза, а не на уровень инфляции». Он предупредил, что в обществе накапливаются противоречия и эта напряженность «скрыта от глаз, как электропровод под защитным покрытием»: «Но нагрузка растет, программируя процессы взрывного характера!». Партия власти не реагирует на эти вызовы, укорил «Единую Россию» политик.

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Зюганов призвал однопартийцев готовиться к противостоянию с «махровым антикоммунизмом под видом консерватизма с монархическим окрасом». «Для патриотизма нет ничего опасней, чем попытка подменить космический полет Юрия Гагарина с его ослепительной улыбкой одеванием великой русской культуры в изношенные лапти и полотняную рубаху с заплаткой», — предупредил он.

На съезде партия традиционно приняла в свои ряды новых членов. Среди них было много участников спецоперации, в том числе участник операции «Поток» — прохода российских военных в тыл ВСУ по трубе в Курской области.

Смена названия КПРФ больше похожа на техническое изменение, призванное ограничить спойлеров с аббревиатурой КПРФ, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Традиционными спойлерами для нее считаются «Коммунисты России». «Другое дело, что такие спойлеры обычно появляются при административной поддержке, а вокруг съезда теперь интрига — завершилась административная опала КПРФ или нет», — рассуждает он.

Но появление Кириенко в этой связи — все же небольшая сенсация, полагает Виноградов. «До сих пор считалось, что администрация президента подчеркнуто поддерживает ЛДПР против КПРФ. Из самого факта выступления Кириенко обязательств отказаться от борьбы с КПРФ не вытекает, но статус КПРФ растет», — пояснил он.