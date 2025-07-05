 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали 20 самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В аэропорту Сочи 20 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации на сайте воздушной гавани.

Более половины самолетов — 12 — задерживаются для посадки в аэропорту. Большая часть лайнеров должна была прилететь из Москвы. Минимум один рейс из Шереметьево указан как совмещенный.

Также задерживаются рейсы в Екатеринбург, Пермь, Волгоград.

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпании корректируют свое расписание из-за ограничений в нескольких аэропортах страны, в том числе в Москве и Петербурге.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все службы усилены персоналом для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок из-за вынужденных корректировок расписания», — говорится в сообщении.

Два аэропорта в России ограничили полеты
Политика
Аэропорт &laquo;Туношна&raquo; в Ярославле

За последние сутки несколько аэропортов в России ограничивали работу на фоне атак украинских дронов. Петербургский аэропорт Пулково закрывали трижды менее чем за сутки. Аэропорт Шереметьево на несколько часов перестал выпускать лайнеры. Росавиация сообщала об ограничениях «в ряде секторов московской воздушной зоны» и усилении ветра.

Утром 5 июля ограничения вводили в аэропортах Ижевска и Иваново, позднее прием и выпуск рейсов ограничили в аэропортах Кирова и Ярославля.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Сочи аэропорты
Материалы по теме
Два аэропорта в России ограничили полеты
Политика
В Пулково сообщили, когда примут оставшиеся задержанные после ночи рейсы
Общество
«Аэрофлот» сообщил об отменах ряда рейсов после ограничений в Шереметьево
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
«Ъ» узнал о задержании главы «Южуралзолота» при попытке покинуть Россию Бизнес, 22:20
Аэропорт Пулково ограничил работу Общество, 22:19
В Шереметьево на фоне ограничений отменили и задержали две сотни рейсов Общество, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Porsche врезался в остановку в центре Казани Общество, 22:04
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой Политика, 22:02
Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,35 млн Спорт, 21:58
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Спортсмен скончался во время соревнований по триатлону в Москве Спорт, 21:40
Группа «Блестящие» застряла в самолете из-за задержек в Шереметьево Общество, 21:38
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали 20 самолетов Общество, 21:13
На съезде КПРФ получила новое название и совет авторитетов Политика, 21:11
Порошенко вновь не пустили в командировку за границу Политика, 21:08
ПСЖ вдевятером обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного ЧМ Спорт, 21:05