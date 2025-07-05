В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали 20 самолетов

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В аэропорту Сочи 20 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации на сайте воздушной гавани.

Более половины самолетов — 12 — задерживаются для посадки в аэропорту. Большая часть лайнеров должна была прилететь из Москвы. Минимум один рейс из Шереметьево указан как совмещенный.

Также задерживаются рейсы в Екатеринбург, Пермь, Волгоград.

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпании корректируют свое расписание из-за ограничений в нескольких аэропортах страны, в том числе в Москве и Петербурге.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все службы усилены персоналом для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок из-за вынужденных корректировок расписания», — говорится в сообщении.

За последние сутки несколько аэропортов в России ограничивали работу на фоне атак украинских дронов. Петербургский аэропорт Пулково закрывали трижды менее чем за сутки. Аэропорт Шереметьево на несколько часов перестал выпускать лайнеры. Росавиация сообщала об ограничениях «в ряде секторов московской воздушной зоны» и усилении ветра.

Утром 5 июля ограничения вводили в аэропортах Ижевска и Иваново, позднее прием и выпуск рейсов ограничили в аэропортах Кирова и Ярославля.