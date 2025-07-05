 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Директор парка «Тайган» вернулся на работу после нападения льва

Директор парка «Тайган» Зубков вернулся на работу после нападения льва
Олег Зубков
Олег Зубков (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Пострадавший от нападения льва основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе, сообщили в пресс-службе парка.

На опубликованном видео видно, как Зубков объезжает парк на машине и осматривает вольеры с животными. На одном из участков директор центра вышел из авто и подмел плитку.

В финале ролика главу «Тайгана» у административного здания с аплодисментами встречают сотрудники.

Пострадавший владелец парка «Тайган» заступился за напавшего на него льва
Общество

Нападение на Зубкова произошло в конце июня, лев набросился на него время кормления. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание. У него оказались серьезно повреждены трахея и мышцы шеи, а также оторвана большая грудная мышца. Глава парка проходил лечение в Краснодаре.

Позднее Зубков отметил, что его отношение к животным не изменится, несмотря на произошедшее. По его словам, напавший на него лев останется в парке, но к нему теперь потребуется другой подход

После нападения следователи возбудили уголовное дело по ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
парк львов Тайган Крым львы
Материалы по теме
Пострадавший владелец парка «Тайган» заступился за напавшего на него льва
Общество
Глава парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы
Общество
Раненного при нападении львов директора «Тайгана» перевезли в Краснодар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
«Аэрофлот» сообщил об отменах ряда рейсов после ограничений в Шереметьево Общество, 19:15
Эрдоган заявил, что Азербайджан не хочет эскалации с Россией Политика, 19:08
Британия объявила о восстановлении дипломатических отношений с Сирией Политика, 19:00
Четыре россиянки пробились в четвертый круг на Уимблдоне Спорт, 18:49
Трамп ответил, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине Политика, 18:44
Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил театральный перформанс после критики Общество, 18:39
Астрономы сообщили о выбросе на Солнце рекордно большого протуберанца Технологии и медиа, 18:32
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чемпион КХЛ назвал нового главного тренера Спорт, 18:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 18:30
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1» Спорт, 18:17
Директор парка «Тайган» вернулся на работу после нападения льва Общество, 18:16
В Дербенте похоронили погибшего вместе с замглавкома ВМФ офицера Политика, 18:05
РСТ не зафиксировал снижения бронирований туров в Азербайджан Общество, 17:59
ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка Спорт, 17:58