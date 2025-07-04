Пострадавший владелец парка «Тайган» заступился за напавшего на него льва

Основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил в телеграм-канале парка, что не откажется от работы с хищниками.



В видеообращении Зубков подчеркнул, что его образ жизни и отношение к животным не изменятся и попросил не судить его за это. «Я остаюсь тем, кем сделал себя. Не сердитесь на меня, но я буду ходить и ко львам, общаться со львами и с другими животными <...> Это мой путь, я его выбрал и пройду до конца», — сказал он

Зубков поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что лев, напавший на него, останется в парке, но к нему теперь потребуется другой подход. Он отметил, что его профессия, как и многие другие, связана с риском.

«Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жив, он будет жить, просто с ним нужно будет вести себя по-другому — не так, как это сделал я»

Нападение случилось 23 июня 2025 года в Крыму, когда во время кормления лев напал на Зубкова. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание. У него оказались серьезно повреждены трахея и мышцы шеи, а также оторвана большая грудная мышца.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью.