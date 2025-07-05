 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти назвали число поврежденных дронами квартир в Энгельсе

Бусаргин: более 25 квартир повреждены после ночной атаки дронов на Энгельс
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Более 25 квартир и более десятка машин получили повреждения в результате ночной атаки украинских дронов на Энгельс, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в квартирах в основном выбиты стекла. Кроме того, эксперты еще не закончили оценивать ущерб. Бусаргин отметил, что владельцам домов и автомобилей окажут помощь.

При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Политика
Вид на Саратовский мост через Волгу, разделяющий Саратов и Энгельс

Ночью в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников. Ранним утром Бусаргин сообщил, что дроны атаковали Энгельс, а также Саратов, повреждены жилые дома.

Минобороны отчитывалось о перехвате военными за ночь девяти дронов над Саратовской областью. Другие 85 БПЛА были уничтожены еще над 14 регионами России.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Энгельс БПЛА Саратовская область Роман Бусаргин
Материалы по теме
При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Политика
Жители поврежденного из-за атаки дома в Энгельсе вернутся в квартиры
Политика
В Энгельсе загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в Рио по видеосвязи Политика, 13:21
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Участник драки со Смоловым рассказал о причинах конфликта Спорт, 13:13
«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Анголы Спорт, 13:08
Euractiv узнал, когда Евросоюз представит санкции против Израиля Политика, 13:08
Минобороны отчиталось о поражении двух пусковых установок Patriot Политика, 12:55
В Париже горожане и туристы впервые с 1923 года купаются в Сене. Видео Общество, 12:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Власти назвали число поврежденных дронами квартир в Энгельсе Политика, 12:48
Езда с просроченными правами в 2025: все нюансы и штрафы Авто, 12:42
В Госдуме предложили разрешить россиянам чаще прикрепляться к поликлинике Общество, 12:39
На Тайване сформировали первое подразделение с ракетами HIMARS Политика, 12:21
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
РПЛ опубликовала даты и время матчей первых семи туров нового сезона Спорт, 12:15
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50