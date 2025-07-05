Власти назвали число поврежденных дронами квартир в Энгельсе

Бусаргин: более 25 квартир повреждены после ночной атаки дронов на Энгельс

Фото: busargin_r / Telegram Фото: busargin_r / Telegram Фото: busargin_r / Telegram

Более 25 квартир и более десятка машин получили повреждения в результате ночной атаки украинских дронов на Энгельс, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в квартирах в основном выбиты стекла. Кроме того, эксперты еще не закончили оценивать ущерб. Бусаргин отметил, что владельцам домов и автомобилей окажут помощь.

Ночью в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников. Ранним утром Бусаргин сообщил, что дроны атаковали Энгельс, а также Саратов, повреждены жилые дома.

Минобороны отчитывалось о перехвате военными за ночь девяти дронов над Саратовской областью. Другие 85 БПЛА были уничтожены еще над 14 регионами России.