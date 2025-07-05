Президент Киргизии рассказал, зачем его стране нужен русский язык

Жапаров: без русского языка далеко от Киргизии не уехать

Садыр Жапаров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Киргизия нуждается в русском языке, потому что его «половина мира использует», заявил президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

«Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык. <...> Без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии», — сказал Жапаров.

Он отметил, что в соседних с Киргизией странах — Узбекистане, Таджикистане — общение без знания русского языка невозможно. Кроме того, в европейских странах, США, Китае люди будут использовать русскоязычных переводчиков, сказал Жапаров.

Государственным языком Киргизии является киргизский, за русским языком закреплен статус официального, это прописано в Конституции страны. Жапаров сказал, что «предложение политиков изменить статус русского языка неправильно».

«Половина мира использует эти два языка [русский и английский]. Наша молодежь сегодня говорит на 3–4 языках. Хорошо знать много языков. Можно свободно путешествовать в любую точку мира», — отметил президент.

2 июля Жапарова принял в Кремле российский президент Владимир Путин. Киргизский лидер отметил, что его государство развивает гуманитарные связи с Россией. Так, примерно в 43 школах работают 200 учителей из России. Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка.

До этого член Конституционного совещания, образованного для всестороннего обсуждения проекта Конституции Киргизии, Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Свое предложение он объяснил тем, что молодежь перестала говорить на родном языке.