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Общество ,  
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По делу тестя Прилучного об организации азартных игр привлекли «ряд лиц»

По уголовному делу против тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлекли нескольких фигурантов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Статус и личность привлеченных лиц в документах не названы.

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Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

Ранее стало известно, что отца супруги Прилучного объявили в международный розыск и заочно арестовали в Москве.

Тестя актера обвинили по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием служебного положения. Такое преступление регулирует ч. 3 стати 171.2 Уголовного кодекса России, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

В феврале в Москве силовики накрыли подпольное казино, которое находилось на втором этаже нежилого дома на востоке столицы.

Заведение работало в закрытом режиме, преимущественно ночью. Его оснастили системами видеонаблюдения для контроля входа посетителей, которые могли попасть внутрь только по СМС-приглашениям или рекомендациям знакомых.

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Полина Дуганова
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Павел Прилучный
актер
5 ноября 1987 года
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