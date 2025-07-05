По делу тестя Прилучного об организации азартных игр привлекли «ряд лиц»
По уголовному делу против тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлекли нескольких фигурантов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Статус и личность привлеченных лиц в документах не названы.
Ранее стало известно, что отца супруги Прилучного объявили в международный розыск и заочно арестовали в Москве.
Тестя актера обвинили по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием служебного положения. Такое преступление регулирует ч. 3 стати 171.2 Уголовного кодекса России, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
В феврале в Москве силовики накрыли подпольное казино, которое находилось на втором этаже нежилого дома на востоке столицы.
Заведение работало в закрытом режиме, преимущественно ночью. Его оснастили системами видеонаблюдения для контроля входа посетителей, которые могли попасть внутрь только по СМС-приглашениям или рекомендациям знакомых.
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