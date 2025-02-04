Полиция накрыла подпольное казино на востоке Москвы
Московские полицейские разоблачили подпольное казино, которое работало на втором этаже нежилого дома на востоке столицы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Москвы.
Операцию провели сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО совместно с ФСБ России и ОМОН ГУ Росгвардии.
Заведение работало в закрытом режиме, преимущественно ночью, и было оснащено системами видеонаблюдения для контроля входа посетителей.
Игроки могли попасть внутрь только по СМС-приглашениям или рекомендациям знакомых.
В момент проведения операции в зале находилось несколько десятков человек, что свидетельствует о масштабах нелегальной деятельности.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли игровое оборудование, средства связи и документы, представляющие интерес для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса о незаконной организации и проведении азартных игр.
Расследование продолжается, полиция разыскивает организатора подпольного игорного бизнеса.
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