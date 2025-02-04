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Полиция накрыла подпольное казино на востоке Москвы

Полиция накрыла подпольное казино на востоке Москвы
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Московские полицейские разоблачили подпольное казино, которое работало на втором этаже нежилого дома на востоке столицы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Москвы.

Операцию провели сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО совместно с ФСБ России и ОМОН ГУ Росгвардии.

Заведение работало в закрытом режиме, преимущественно ночью, и было оснащено системами видеонаблюдения для контроля входа посетителей.

Игроки могли попасть внутрь только по СМС-приглашениям или рекомендациям знакомых.

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В момент проведения операции в зале находилось несколько десятков человек, что свидетельствует о масштабах нелегальной деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли игровое оборудование, средства связи и документы, представляющие интерес для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса о незаконной организации и проведении азартных игр.

Расследование продолжается, полиция разыскивает организатора подпольного игорного бизнеса.

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