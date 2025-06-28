В Детройте вертолет сбросил деньги на прохожих, исполнив мечту умершего

В Детройте вертолет сбросил деньги на прохожих. Видео

В Детройте вертолет сбросил деньги на пешеходов. Как сообщает Detroit News, это было последним желанием владельца местной автомойки, скончавшегося накануне

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Во время «денежного дождя» многие водители, проезжавшие по расположенной рядом трассе, остановились и присоединились к пешеходам, надеясь поймать летящие купюры.

Свидетели рассказали, что, несмотря на возникшую суматоху, ситуация оставалась мирной. Полиция прибыла на место примерно через полчаса и перекрыла часть дорожного движения.