Ленинградский губернатор Дрозденко сообщил об атаке БПЛА и ограничениях связи

В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА

В Ленинградской области сбили дрон, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор. Этой ночью временные ограничения ввели в Пулково и еще 12 российских аэропортах

Александр Дрозденко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Ленинградской области отражают атаку беспилотников, объявлен режим воздушной опасности, написал в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — добавил губернатор.

Спустя шесть минут он сообщил об уничтожении дрона над Тосненским районом (расположен на юго-востоке региона). Жертв и разрушений не было.

В петербургском аэропорту Пулково в 5:02 были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Росавиация подчеркнула, что меры приняли для обеспечения безопасности.

Этой же ночью ограничения вводились в аэропортах Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский), Саратова, Самары, Казани, Калуги, Нижнекамска, Тамбова, Ижевска и Кирова.