В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА
В Ленинградской области отражают атаку беспилотников, объявлен режим воздушной опасности, написал в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.
«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — добавил губернатор.
Спустя шесть минут он сообщил об уничтожении дрона над Тосненским районом (расположен на юго-востоке региона). Жертв и разрушений не было.
В петербургском аэропорту Пулково в 5:02 были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Росавиация подчеркнула, что меры приняли для обеспечения безопасности.
Этой же ночью ограничения вводились в аэропортах Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский), Саратова, Самары, Казани, Калуги, Нижнекамска, Тамбова, Ижевска и Кирова.
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