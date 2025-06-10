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Военная операция на Украине ,  
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В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА

Ленинградский губернатор Дрозденко сообщил об атаке БПЛА и ограничениях связи
Сюжет
Военная операция на Украине
В Ленинградской области сбили дрон, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор. Этой ночью временные ограничения ввели в Пулково и еще 12 российских аэропортах
Александр Дрозденко
Александр Дрозденко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Ленинградской области отражают атаку беспилотников, объявлен режим воздушной опасности, написал в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — добавил губернатор.

Спустя шесть минут он сообщил об уничтожении дрона над Тосненским районом (расположен на юго-востоке региона). Жертв и разрушений не было.

В петербургском аэропорту Пулково в 5:02 были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Росавиация подчеркнула, что меры приняли для обеспечения безопасности.

Этой же ночью ограничения вводились в аэропортах Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский), Саратова, Самары, Казани, Калуги, Нижнекамска, Тамбова, Ижевска и Кирова.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ленинградская область Александр Дрозденко
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