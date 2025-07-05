Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника
Над территорией Смоленской области средства ПВО сбили три дрона, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы уже приступили к работе.
«Напомню, что для усиления мер безопасности мы временно ограничили использование мобильного интернета на территории региона», — написал Анохин.
Незадолго до сообщения губернатора Минобороны отчиталось о 42 сбитых над Россией дронах. Один из них уничтожили над Смоленской областью.
С конца мая региональные власти начали предупреждать об ограничениях работы мобильного интернета. 18 июня на «некоторых участках» Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Анохин тогда объяснил, что это необходимо для безопасности граждан. Об этом же он напомнил за несколько часов до атаки на регион.
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