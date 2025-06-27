Глава парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы
Олег Зубков, директор парка «Тайган», которому лев разорвал трахею, передал письмо, в котором рассказал, что чувствует себя намного лучше. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина на YouTube-канале мужчины.
«Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Скоро буду опять в строю», — говорится в письме.
Татьяна также рассказала, что Зубков уже ходит по палате и коридору, раздает письменные указания о работе парка и передает зрителям канала привет.
«Идет семимильными шагами», — прокомментировала представитель темпы его выздоровления.
23 июня 2025 года в Крыму во время кормления лев напал на директора парка львов «Тайган» Зубкова. Мужчина смог сам выбраться из закрытой клетки, а после потерял сознание.
Хищник разорвал клыками трахею Зубкова. У директора парка повреждены мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева.
На данный момент мужчина находится в больнице в Краснодаре.
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