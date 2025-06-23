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Дело о нападении льва возбудили по статье об охране труда

Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

После проверки обстоятельств нападения льва на учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека — ст. 143 Уголовного кодекса.

«Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов «Тайган» правил техники безопасности при содержании опасных животных», — говорится в сообщении СК.

Зубков пошел кормить львов, но животные напали на человека, покусав его в шею и голову. Ранее в СК рассказали, что мужчина сам смог выйти из клетки, а потом упал в обморок. Тогда его доставили в местную белогорскую больницу и провели трехчасовую операцию. После сотрудники санитарной авиации госпитализировали Зубкова в медучреждение в Симферополе.

Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму
Общество
Олег Зубков

Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко рассказал, что лев порвал Зубкову трахею, у человека сильно повреждены мышцы шеи.

Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Так, в октябре 2024 года животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову. Зубков тогда сказал, что свою роль мог сыграть человеческий фактор, «львы не прощают ошибок».

СК тогда завел дело по ч. 2 той же 143-й статьи УК. Максимальное наказание по ст. 143 — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги
Софья Полковникова
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