Дело о нападении льва возбудили по статье об охране труда
После проверки обстоятельств нападения льва на учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека — ст. 143 Уголовного кодекса.
«Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов «Тайган» правил техники безопасности при содержании опасных животных», — говорится в сообщении СК.
Зубков пошел кормить львов, но животные напали на человека, покусав его в шею и голову. Ранее в СК рассказали, что мужчина сам смог выйти из клетки, а потом упал в обморок. Тогда его доставили в местную белогорскую больницу и провели трехчасовую операцию. После сотрудники санитарной авиации госпитализировали Зубкова в медучреждение в Симферополе.
Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко рассказал, что лев порвал Зубкову трахею, у человека сильно повреждены мышцы шеи.
Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Так, в октябре 2024 года животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову. Зубков тогда сказал, что свою роль мог сыграть человеческий фактор, «львы не прощают ошибок».
СК тогда завел дело по ч. 2 той же 143-й статьи УК. Максимальное наказание по ст. 143 — лишение свободы на срок до пяти лет.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года