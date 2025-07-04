Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов

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В аэропорту Калуги — Грабцево — ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее, утром, ограничения вводили в воздушной гавани Перми, их сняли в 12:27. Кроме того, в 8:37 ограничения были введены в аэропорту удмуртского города Ижевск, их сняли спустя четыре часа, в 12:38.

За это время силы ПВО перехватили три БПЛА в небе над Удмуртией.