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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В аэропорту Калуги — Грабцево — ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

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Фото:URA.RU / TACC

Ранее, утром, ограничения вводили в воздушной гавани Перми, их сняли в 12:27. Кроме того, в 8:37 ограничения были введены в аэропорту удмуртского города Ижевск, их сняли спустя четыре часа, в 12:38.

За это время силы ПВО перехватили три БПЛА в небе над Удмуртией.

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Софья Полковникова
Калуга приостановка полетов БПЛА
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