Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
В аэропорту Калуги — Грабцево — ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Ранее, утром, ограничения вводили в воздушной гавани Перми, их сняли в 12:27. Кроме того, в 8:37 ограничения были введены в аэропорту удмуртского города Ижевск, их сняли спустя четыре часа, в 12:38.
За это время силы ПВО перехватили три БПЛА в небе над Удмуртией.
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