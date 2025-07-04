 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Знакомый подорвавшейся с экс-мэром Луганска женщины рассказал о ней

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Погибшая на месте взрыва женщина, которую подозревают в причастности к убийству бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия, которые она получала на детей. Об этом сообщил знакомый женщины Сергей, передает ТАСС.

Пилавов погиб в результате взрыва в центре города 3 июля, женщина также умерла.

У женщины остались двое детей, сама она не работала, жила на детские пособия. Она выросла «в не очень благополучной семье», уточнил Сергей.

Стала известна дата прощания с погибшим при взрыве экс-мэром Луганска
Политика
Манолис&nbsp;Пилавов

Следственный комитет России квалифицировал инцидент со смертью Пилавова как теракт и возбудил уголовное дело. О том, что смертница погибла на месте взрыва, сообщило 4 июля «РИА Новости». Со слов источника агентства, женщину могли использовать «втемную» — «маловероятно, что она понимала, что погибнет».

Пилавову был 61 год, мэром Луганска он проработал с декабря 2014 года до ноября 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Луганск теракт
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало, что убившую экс-мэра Луганска использовали втемную
Политика
ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница
Политика
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США Политика, 19:03
Знакомый подорвавшейся с экс-мэром Луганска женщины рассказал о ней Политика, 18:54
Эксперты назвали самые эффективные инструменты рекламы и продвижения Отрасли, 18:52
Barclays повысил прогноз цен на нефть Brent на 2025 год до $72 за баррель Инвестиции, 18:47
В Екатеринбурге завели дело против двух адвокатов за мошенничество Общество, 18:47
«Спартак» приобрел права на голкипера сборной Казахстана Спорт, 18:33
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами Недвижимость, 18:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Москалькова подтвердила возвращение двух мирных жителей Курской области Политика, 18:21
Пляжи Курортного района Петербурга после наводнения. Видео Общество, 18:20
Рино Бариллари и его жизнь в фотожурналистике: кадры, сенсации, драки Стиль, 18:11
«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по итогам первого полугодия Технологии и медиа, 18:07
Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж Общество, 18:05 
Дуда заявил, что Польша поставками тяжелых вооружений спасла Украину Политика, 18:00
В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой Технологии и медиа, 17:59