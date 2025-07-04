Знакомый подорвавшейся с экс-мэром Луганска женщины рассказал о ней

Фото: Александр Река / ТАСС

Погибшая на месте взрыва женщина, которую подозревают в причастности к убийству бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия, которые она получала на детей. Об этом сообщил знакомый женщины Сергей, передает ТАСС.

Пилавов погиб в результате взрыва в центре города 3 июля, женщина также умерла.

У женщины остались двое детей, сама она не работала, жила на детские пособия. Она выросла «в не очень благополучной семье», уточнил Сергей.

Следственный комитет России квалифицировал инцидент со смертью Пилавова как теракт и возбудил уголовное дело. О том, что смертница погибла на месте взрыва, сообщило 4 июля «РИА Новости». Со слов источника агентства, женщину могли использовать «втемную» — «маловероятно, что она понимала, что погибнет».

Пилавову был 61 год, мэром Луганска он проработал с декабря 2014 года до ноября 2023 года.