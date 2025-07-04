Россия и Украина обменялись пленными
Россия вернула еще одну группу военных по договоренностям в Стамбуле, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщает Минобороны. Информацию об обмене РБК также сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Позднее их доставят в Россию для лечения в медицинских учреждениях Минобороны.
Факт обмена также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, среди вернувшихся — военнослужащие и гражданские лица, большинство из них находились в плену с 2022 года. Как уточнили в украинском координационном штабе, речь идет о раненых, тяжелобольных и лицах младше 25 лет.
«Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена. Сегодняшний этап обмена состоялся при участии главы координационного штаба, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова», — говорится в сообщении штаба.
Число обменянных пленных не раскрыла и российская сторона. Источник РБК в переговорной группе сообщил, что Россия в том числе вернула двух жителей Курской области. «Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными», — добавил он.
Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 26 июня. «Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — говорил РБК тогда источник в переговорной группе. Стороны также не называли количество обменянных лиц.
Об обмене пленными стороны договорились в начале июня во время переговоров в Стамбуле. С тех пор они провели несколько этапов обмена. После завершения этого процесса будет согласована дата третьего раунда переговоров России и Украины, сообщали в Кремле. По словам президента Владимира Путина, стороны планировали встретиться после 22 июня.
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