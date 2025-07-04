В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими пленными с Украины
Военно-транспортный самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье с группой российских военных, которых обменяли сегодня на плененных военных ВСУ, передает корреспондент ТАСС. Это уже седьмая группа бойцов, которых Россия вернула домой в рамках достигнутых договоренностей в Стамбуле в начале июня.
Ни одна из сторон не раскрыла число возвращенных в этот раз людей.
Обмен происходил в Белоруссии. Минобороны опубликовало видео, как российские военные после освобождения из украинского плена садятся в автобусы.
Вместе с военными были возвращены с Украины и два жителя Курской области, сообщил РБК источник в переговорной группе. По его словам, также состоялся «очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными».
«Работа продолжается», — подчеркнул собеседник.
Во время переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились обменяться в формате «всех на всех» ранеными, тяжелобольными, а также лицами моложе 25 лет.
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