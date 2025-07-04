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Военная операция на Украине ,  
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В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими пленными с Украины

Ил-76 доставил из Белоруссии российских военных после обмена на украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине

Военно-транспортный самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье с группой российских военных, которых обменяли сегодня на плененных военных ВСУ, передает корреспондент ТАСС. Это уже седьмая группа бойцов, которых Россия вернула домой в рамках достигнутых договоренностей в Стамбуле в начале июня.

Ни одна из сторон не раскрыла число возвращенных в этот раз людей.

Обмен происходил в Белоруссии. Минобороны опубликовало видео, как российские военные после освобождения из украинского плена садятся в автобусы.

В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими пленными с Украины
Video

Вместе с военными были возвращены с Украины и два жителя Курской области, сообщил РБК источник в переговорной группе. По его словам, также состоялся «очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными».

«Работа продолжается», — подчеркнул собеседник.

Россия и Украина обменялись пленными
Политика
Фото:ТАСС

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились обменяться в формате «всех на всех» ранеными, тяжелобольными, а также лицами моложе 25 лет.

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