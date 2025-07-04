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Военная операция на Украине ,  
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Готовившего теракт в Челябинске мужчину приговорили к 20 годам заключения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 20 годам колонии, после того как тот попытался совершить теракт на одном из административных объектов в Челябинске в ноябре 2023 года. Об этом РБК сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Правоохранительные органы установили, что мужчина являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. По указанию Киева он принял присягу террористической организации Легион «Свобода России» (запрещен в России). Мужчина проводил разведку объектов одного из оборонных государственных органов, после чего попытался совершить теракт.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 Уголовного кодекса России — государственная измена, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК — покушение на террористический акт, ч. 2 ст. 205.5 УК — участие в деятельности террористической организации.

Первые пять лет наказания осужденный проведет в тюрьме, а еще 15 — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Фото:Пермский краевой суд

В ноябре 2023 года в региональном отделе ФСБ сообщили о предотвращении теракта в административном здании в Челябинске. ФСБ тогда опубликовала кадры задержания мужчины. На видео слышно, как он говорит сотрудникам спецслужбы: «Кинуть «коктейль Молотова». На видео также показаны зажигалка в руках у задержанного и пакет, в котором лежат бутылки с жидкостью.

По версии спецслужбы, мужчина собирался использовать для взрыва самодельные зажигательные гранаты.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Софья Полковникова
госизмена теракт Челябинск Челябинская область
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