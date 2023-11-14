ФСБ заявила о предотвращении теракта в Челябинске

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в административном здании. По версии спецслужбы, подозреваемый собирался использовать самодельные зажигательные гранаты

Video

Силовики предотвратили теракт в административном здании в Челябинске, подозреваемого в подготовке взрыва задержали, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в городе Челябинске», — говорится в сообщении.

ФСБ также опубликовала кадры задержания подозреваемого. На видео слышно, как мужчина говорит сотрудникам спецслужбы: «Кинуть «коктейль Молотова». К чему относились его слова, неясно. На видео также показаны зажигалка в руках у задержанного и пакет, в котором лежат бутылки с жидкостью.

По версии спецслужбы, мужчина собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт). Максимальное наказание по 205-й статье УК — лишение свободы на срок до 20 лет.

На данный момент подозреваемый помещен под стражу, расследование дела продолжается. В ФСБ заявили, что мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации.

В октябре ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в городе Рубцовске Алтайского края, готовившегося по заданию Украины. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого — мужчину родом из Челябинской области 1988 года рождения. В 2022 году он вступил в состав проукраинской террористической организации и в этом году прибыл в Алтайский край для совершения теракта.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ), позже суд заключил его под стражу.