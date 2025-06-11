ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Великом Новгороде, сообщает ведомство.
«Действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что через Telegram установил контакт с куратором и по его заданию в 2024 году совершил поджоги двух автомобилей с символикой специальной военной операции, принадлежащих российским военным. Кроме того, он собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона, добавили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и п. «а» ч. 3, ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.
задержали в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным российской спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.
В апреле 2025 года в Нижегородской области был предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии, подозреваемые были нейтрализованы при задержании. Двое уроженцев стран Средней Азии, поддерживавшие «идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России», планировали атаковать объект с помощью дронов по заданию Украины.
В том же месяце ФСБ задержала 34-летнего ранее судимого жителя Волгограда, который собирался захватить городскую мэрию по заданию украинских спецслужб, а также передавал им информацию об осужденных, отправившихся в зону военной операции.
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