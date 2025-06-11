 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции

ФСБ: в Великом Новгороде предотвращен подрыв машины ветерана военной операции
На видео ФСБ задержанный рассказывает, что по заданию украинских спецслужб в 2024 году устроил поджоги автомобилей российских военных. По версии следствия, он также собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции
Video

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Великом Новгороде, сообщает ведомство.

«Действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что через Telegram установил контакт с куратором и по его заданию в 2024 году совершил поджоги двух автомобилей с символикой специальной военной операции, принадлежащих российским военным. Кроме того, он собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона, добавили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и п. «а» ч. 3, ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае
Политика
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным российской спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.

В апреле 2025 года в Нижегородской области был предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии, подозреваемые были нейтрализованы при задержании. Двое уроженцев стран Средней Азии, поддерживавшие «идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России», планировали атаковать объект с помощью дронов по заданию Украины.

В том же месяце ФСБ задержала 34-летнего ранее судимого жителя Волгограда, который собирался захватить городскую мэрию по заданию украинских спецслужб, а также передавал им информацию об осужденных, отправившихся в зону военной операции.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
Великий Новгород Военная операция на Украине подрыв теракт ФСБ
Материалы по теме
ФСБ заявила о задержании работавшего на Киев сотрудника аэропорта Сухума
Общество
ФСБ нашла заминированный схрон во взятой под контроль Богоявленке в ДНР
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Купленный «Баварией» за €60 млн Лерой Сане бесплатно уедет в Турцию Спорт, 13:23
В Эстонии журналистку Бурцеву приговорили к 6 годам по делу о госизмене Политика, 13:23
Захарова связала протесты в США с глубоким кризисом, а не «рукой Кремля» Политика, 13:17
ПСБ получил повышенный ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства Пресс-релиз, 13:14
«Соберись, тряпка»: как не надо поддерживать друга с депрессиейПодписка на РБК, 13:12
Песков заявил об отсутствии в расписании Путина праздничных мероприятий Политика, 13:07
Мединский предложил Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было» Политика, 13:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам Политика, 13:02
Рынок RWA-токенов вырос более чем в 200 раз за 5 лет. Что нужно знать Крипто, 13:00
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума» Джорджа Гуницкого Общество, 12:49
Подушки безопасности стали небезопасными. Mazda отзовет 171 тыс. машин Авто, 12:47
В клубе Первой лиги заявили, что ушедший от них тренер возглавит «Ахмат» Спорт, 12:47
Суд в Москве оштрафовал Apple и WhatsApp Технологии и медиа, 12:41