Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе

Андрей Клишас (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал публикацию с критикой законопроекта, который предусматривает запрет продажи алкоголя для граждан младше 21 года.

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму накануне, 3 июля. Ее автор — сенатор Марина Сидухина, представляющая Самарскую область, выступила за повышение возраста при покупке спиртного, опираясь на медицинские исследования.

Пост, на который отреагировал Клишас, опубликован в телеграм-канале, который, как указано в описании, ведет политконсультант Павел Склянчук. Он заявил, что гипотетическое повышение возраста до 21 года — это «очевидные выпадающие доходы бюджета с акцизов на алкоголь и прочее».

Кроме того, Склянчук, комментируя аргумент из пояснительной записки о том, что головной мозг и его структурные элементы «окончательно формируются только к 21 году», заявил, что у некоторых «и в гораздо старшем возрасте мозг не работает полноценно».

Клишас согласился со словами эксперта.

«Если только к 21 году формируется все как надо в мозгах, то как быть с избирательными правами, со службой в армии, с брачным возрастом», — удивился он. Он добавил, что в случае принятия закона выпивать смогут «только те, кого уже можно избрать в Госдуму».

В 2019 и 2021 годах Минздрав предлагал ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года. Однако законопроект тогда не приняли.