Зубаревич заявила о «страшной нехватке» кадров в алкогольных сетях

Наталья Зубаревич (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сети магазинов «Красное и белое», а также «Бристоль» испытывают острый дефицит продавцов, сообщила экономист, профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич, передает РБК.

«Страшная нехватка продавцов у «Красного и белого» и «Бристоля». Им алкоголь надо продавать, а не получается», — сказала Зубаревич.

Она подчеркнула, что сектору услуг в России в основном не хватает низкоквалифицированных кадров, «продавцов, рабочих складов», потому что там «зарплата неконкурентоспособная».

«Значит, там будет вымывание», — сказала Зубаревич.

В ноябре эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ рассказали, что по итогам второго квартала 2024 года потребность компаний в сотрудниках выросла более чем на 10%, до 2,7 млн человек.

В персонале, по данным Superjob, нуждается как крупный, так и малый и средний бизнес: о дефиците кадров говорят 83% представителей бизнеса с численностью сотрудников от 100 человек, и 80% компаний с численностью менее 100 человек.

В мае 2024 года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на группу в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в «Красное & Белое» (КБ) 18+», что некоторые магазины «Красное и Белое» в Санкт-Петербурге вынуждены работать через день или вовсе закрываться из-за отсутствия сотрудников.

В сентябре Forbes сообщил, что магазины «Красное и Белое» массово закрываются, отметив, что ретейл — наиболее пострадавшая от дефицита отрасль, люди уходят в логистику и промышленность.