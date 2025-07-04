 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Зубаревич заявила о «страшной нехватке» кадров в алкогольных сетях

Наталья Зубаревич
Наталья Зубаревич (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сети магазинов «Красное и белое», а также «Бристоль» испытывают острый дефицит продавцов, сообщила экономист, профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич, передает РБК.

«Страшная нехватка продавцов у «Красного и белого» и «Бристоля». Им алкоголь надо продавать, а не получается», — сказала Зубаревич.

Она подчеркнула, что сектору услуг в России в основном не хватает низкоквалифицированных кадров, «продавцов, рабочих складов», потому что там «зарплата неконкурентоспособная».

«Значит, там будет вымывание», — сказала Зубаревич.

Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках
Политика
Владимир Путин

В ноябре эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ рассказали, что по итогам второго квартала 2024 года потребность компаний в сотрудниках выросла более чем на 10%, до 2,7 млн человек.

В персонале, по данным Superjob, нуждается как крупный, так и малый и средний бизнес: о дефиците кадров говорят 83% представителей бизнеса с численностью сотрудников от 100 человек, и 80% компаний с численностью менее 100 человек.

В мае 2024 года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на группу в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в «Красное & Белое» (КБ) 18+», что некоторые магазины «Красное и Белое» в Санкт-Петербурге вынуждены работать через день или вовсе закрываться из-за отсутствия сотрудников.

В сентябре Forbes сообщил, что магазины «Красное и Белое» массово закрываются, отметив, что ретейл — наиболее пострадавшая от дефицита отрасль, люди уходят в логистику и промышленность.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Софья Полковникова
дефицит кадров алкоголь «Бристоль»
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
Общество
В Карелии предложили ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах
Политика
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Vk ответил на сообщения о возможной отмене Vk fest из-за наводнения Технологии и медиа, 16:01
Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти Политика, 16:00
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом Паоло Соррентино Life, 15:59
В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня Общество, 15:49
Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата Общество, 15:40
Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе Политика, 15:34
Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер Спорт, 15:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 15:31
Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута Общество, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Минэнерго составило реестр майнинг-оборудования. Для чего это нужно Крипто, 15:21
Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне Спорт, 15:18
У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ Политика, 15:14
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов Политика, 15:12