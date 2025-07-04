Автора надписи «Я тебя люблю» на баннере о войне нашли и завели дело
В Петербурге задержали мужчину, который написал «Я тебя люблю» на баннерах, посвященных Великой Отечественной войне, сообщило Главное управление МВД по Ленинградской области в своем телеграм-канале.
Полицейские установили его личность по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний приезжий из Волгоградской области, в состоянии алкогольного опьянения он адресовал любовное послание своей 21-летней девушке.
Правоохранительные органы доставили их обоих в отдел.
На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой именно статье — в сообщении ведомства не говорится.
В феврале 2025 года в Ессентуках задержали местную жительницу, которая вытерла ноги о баннер, посвященный Дню Победы.
Заявление в полицию написали представители администрации города. По данным пресс-службы, 45-летняя местная жительница была пьяна, поругалась со своим сожителем, вышла на улицу и «решила таким образом выместить злость».
Читайте РБК в Telegram.
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC
Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности
Президент Перу удвоила свою зарплату
«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении
Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов