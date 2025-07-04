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Политика ,  
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Автора надписи «Я тебя люблю» на баннере о войне нашли и завели дело

В Петербурге за надпись «Я тебя люблю» на баннере о войне завели уголовное дело

Автора надписи «Я тебя люблю» на баннере о войне нашли и завели дело
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В Петербурге задержали мужчину, который написал «Я тебя люблю» на баннерах, посвященных Великой Отечественной войне, сообщило Главное управление МВД по Ленинградской области в своем телеграм-канале.

Полицейские установили его личность по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний приезжий из Волгоградской области, в состоянии алкогольного опьянения он адресовал любовное послание своей 21-летней девушке.

Правоохранительные органы доставили их обоих в отдел.

На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой именно статье — в сообщении ведомства не говорится.

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Фото:ГУ МВД России по Волгоградской области

В феврале 2025 года в Ессентуках задержали местную жительницу, которая вытерла ноги о баннер, посвященный Дню Победы.

Заявление в полицию написали представители администрации города. По данным пресс-службы, 45-летняя местная жительница была пьяна, поругалась со своим сожителем, вышла на улицу и «решила таким образом выместить злость».

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