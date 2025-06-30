 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Задержанные за экстремизм подростки сожгли копию знамени Победы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Группа подростков из Волгограда, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем, совершила осквернение символа воинской славы России, сообщает главное управление МВД России по Волгоградской области на своем сайте.

По данным ведомства, несовершеннолетние сожгли копию знамени Победы. Свои действия задержанные сняли на камеру и опубликовали в телеграм-канале.

«Предварительно установлено, криминальную организацию создал 17-летний учащийся одного из колледжей, который является приверженцем идеологии нацизма. Он вовлек в группу своих единомышленников — троих студентов- ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

30 июня в Волгограде четырех подростков обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

По данным следствия, несовершеннолетние подожгли автомобили, принадлежавшие выходцам из республик России и ближнего зарубежья. Все свои действия они фиксировали на камеру и публиковали в своем телеграм-канале.

Помимо этого подростки разрабатывали план незаконных публичных акций. В арендованном ими гараже сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли взрывчатое вещество «промышленного производства».

Против них возбудили дела по статьям об организации экстремистской организации и участии в ней, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении чужого имущества.

Предполагаемый организатор сообщества заключен под стражу, троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Волгоград экстремизм Знамя победы задержание подростки
Материалы по теме
В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе
Общество
Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма
Общество
Уральскую художницу арестовали на 10 суток за пропаганду экстремизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Суд на Украине заочно приговорил блогера Пучкова «Гоблина» к 10 годам Политика, 12:44
Семья дирижера ансамбля «Березка» Смирнова сообщила о месте его похорон Общество, 12:43
В Индии назвали диверсию возможной причиной крушения Dreamliner Общество, 12:41
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:35
В редакцию Sputnik в Азербайджане пришла полиция Политика, 12:34
Лучший бомбардир плей-офф ВХЛ перешел из «Спартака» в «Салават Юлаев» Спорт, 12:30
Как живет бизнес лома в России и от чего сейчас зависит его эффективность РБК Компании, 12:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
СК назвал причину смерти задержанного по делу об убийствах на Урале Политика, 12:28
Сложность майнинга резко упала. Что произошло в сети биткоина Крипто, 12:26
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Москалькова предупредила о вирусной рассылке семьям военнослужащих Политика, 12:22
Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов Общество, 12:18
Комфорт с видом: как выглядят резиденции Mantera Residence Недвижимость, 12:16
Как попасть в высокотех в Москве: стажировки и программы Тренды, 12:15