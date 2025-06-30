Задержанные за экстремизм подростки сожгли копию знамени Победы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Группа подростков из Волгограда, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем, совершила осквернение символа воинской славы России, сообщает главное управление МВД России по Волгоградской области на своем сайте.

По данным ведомства, несовершеннолетние сожгли копию знамени Победы. Свои действия задержанные сняли на камеру и опубликовали в телеграм-канале.

«Предварительно установлено, криминальную организацию создал 17-летний учащийся одного из колледжей, который является приверженцем идеологии нацизма. Он вовлек в группу своих единомышленников — троих студентов- ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

30 июня в Волгограде четырех подростков обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

По данным следствия, несовершеннолетние подожгли автомобили, принадлежавшие выходцам из республик России и ближнего зарубежья. Все свои действия они фиксировали на камеру и публиковали в своем телеграм-канале.

Помимо этого подростки разрабатывали план незаконных публичных акций. В арендованном ими гараже сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли взрывчатое вещество «промышленного производства».

Против них возбудили дела по статьям об организации экстремистской организации и участии в ней, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении чужого имущества.



Предполагаемый организатор сообщества заключен под стражу, троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.