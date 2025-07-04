 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера OG Buda на ₽50 тыс. за пропаганду наркотиков
OG Buda
OG Buda (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Суд в Москве привлек к административной ответственности рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), рассмотрев составленный в отношении него протокол о пропаганде наркотических средств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы индивидуальный предприниматель Ляхов Григорий Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В качестве административного наказания суд назначил рэперу штраф в размере 50 тыс. руб.

Три песни Kizaru признали запрещенными из-за пропаганды наркотиков
Общество
Олег Нечипоренко

В конце июня суд оштрафовал на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств телеведущую и блогера Викторию Боню.

Правоохранительные органы обнаружили на одном из сайтов, принадлежащих телеведущей, пропаганду наркотиков. Дело против Бони поступило в суд в конце мая.

Блогер отрицала свое причастие к размещенной на сайте информации, аргументировав это отсутствием доступа к домену и попаданием сайта в руки злоумышленников.

Летом 2023 года прокуратура Москвы уже проводила проверку в отношении Бони в связи с подозрением в нарушении той же статьи о пропаганде наркотиков.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
рэпер административная ответственность пропаганда наркотиков Москва
Материалы по теме
Блогер Боня объяснила ситуацию с делом о пропаганде наркотиков против нее
Общество
Дело Виктории Бони о пропаганде наркотиков поступило в суд
Общество
Три песни Kizaru признали запрещенными из-за пропаганды наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Суд вынес приговор экс-замглавы МЧС из-за трехкомнатной квартиры Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии Общество, 14:29
Базы британских ВВС защитили садовой изгородью и табличкой: «Не входить» Политика, 14:23
«РИА Новости» узнало, что убившую экс-мэра Луганска использовали втемную Политика, 14:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 14:15
МИД назвал сроки открытия прямого авиасообщения с Саудовской Аравией Общество, 14:13
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
НКР повысило рейтинг банка «Уралсиб» с A.ru до A+.ru Кредитные рейтинги, 14:13
Кэтти Перри и Орландо Блум сообщили о расставании, но отвергли развод Общество, 14:12
«Автостат» назвал самые продаваемые кроссоверы за полгода Авто, 14:11
Киев вернул Москве двух плененных жителей Курской области Политика, 14:08
«Динамо» вернет из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ Спорт, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-31» покажут на медиаэкранах «Маер» Пресс-релиз, 13:57