Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков
Суд в Москве привлек к административной ответственности рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), рассмотрев составленный в отношении него протокол о пропаганде наркотических средств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы индивидуальный предприниматель Ляхов Григорий Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
В качестве административного наказания суд назначил рэперу штраф в размере 50 тыс. руб.
В конце июня суд оштрафовал на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств телеведущую и блогера Викторию Боню.
Правоохранительные органы обнаружили на одном из сайтов, принадлежащих телеведущей, пропаганду наркотиков. Дело против Бони поступило в суд в конце мая.
Блогер отрицала свое причастие к размещенной на сайте информации, аргументировав это отсутствием доступа к домену и попаданием сайта в руки злоумышленников.
Летом 2023 года прокуратура Москвы уже проводила проверку в отношении Бони в связи с подозрением в нарушении той же статьи о пропаганде наркотиков.
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