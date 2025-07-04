Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера OG Buda на ₽50 тыс. за пропаганду наркотиков

OG Buda (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Суд в Москве привлек к административной ответственности рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), рассмотрев составленный в отношении него протокол о пропаганде наркотических средств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы индивидуальный предприниматель Ляхов Григорий Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения,

предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В качестве административного наказания суд назначил рэперу штраф в размере 50 тыс. руб.

В конце июня суд оштрафовал на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств телеведущую и блогера Викторию Боню.

Правоохранительные органы обнаружили на одном из сайтов, принадлежащих телеведущей, пропаганду наркотиков. Дело против Бони поступило в суд в конце мая.

Блогер отрицала свое причастие к размещенной на сайте информации, аргументировав это отсутствием доступа к домену и попаданием сайта в руки злоумышленников.

Летом 2023 года прокуратура Москвы уже проводила проверку в отношении Бони в связи с подозрением в нарушении той же статьи о пропаганде наркотиков.