Три песни Kizaru признали запрещенными из-за пропаганды наркотиков

Олег Нечипоренко (Фото: tommyhellatrigger / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Санкт-Петербурге Невский районный суд запретил в России песни «Пакуем», «Что за бизнес с*ка» и «Наркос» рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко), сообщила объединенная пресс-служба городских судов в телеграм-канале.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Изучив песни, суд пришел к выводу, что «в текстах выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».

«Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков», — добавила пресс-служба, объясняя решение признать треки запрещенными.

Нечипоренко сейчас живет в Испании. Он уехал из России в 2014 году. Позже он признался, что покинул страну с целью избежать тюремного заключения. Рэпер несколько раз открыто говорил в том, что занимался торговлей наркотиками.

В мае Приморский суд Санкт-Петербурга признал запрещенным в России трек «Кооператив «Лебединое озеро» исполнителя Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, включен в реестр иноагентов).

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева пояснила, что композиция «формирует негативное отношение» к представителям органов власти и ВС России и «может нанести вред моральному и нравственному развитию детей».