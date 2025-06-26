Суд оштрафовал Викторию Боню на 50 тыс. за пропаганду наркотиков

Виктория Боня (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Суд в Москве привлек к административной ответственности телеведущую и блогера Викторию Боню, рассмотрев составленный в отношении женщины протокол о пропаганде наркотиков, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 177 района Раменки города Москвы <...> индивидуальный предприниматель Боня Виктория Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В качестве административного наказания суд назначил телеведущей штраф в размере 50 тыс. руб.

Дело против Бони поступило в суд в конце мая. Перед этим полиция обнаружила на одном из ее сайтов пропаганду наркотиков. Сама блогер утверждала, что это не имеет к ней отношения.

«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала она в своем телеграм-канале.

В августе 2023 года столичная прокуратура проводила проверку в отношении Бони в связи с подозрением в нарушении той же административной статьи о пропаганде наркотиков.