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Песков пообещал своевременно уведомить о судьбе парада ВМФ в Петербурге

Фото: РБК
Фото: РБК

Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня Военно-морского флота России 27 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее «Фонтанка» сообщила, сославшись на несколько источников, что в 2025 году не будет главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Что с парадом ВМФ, почему? Мы проинформируем вас своевременно, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования [Дня ВМФ]», — сказал Песков.

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Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте

По данным издания, подготовку к параду остановили в первых числах июля. Тренировки прекратили пешие расчеты, которые завершают парад на Сенатской площади, корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд. На 27 июля запланированы только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади, отметило издание.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Это праздник всех моряков военного флота, членов их семей, а также рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий. Парады военных кораблей в день ВМФ проходят ежегодно начиная с 1939 года. Их не проводили лишь во время Великой Отечественной войны (1941–1945).

В 2017 году по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен главный военно-морской парад.

В 2024 году главный военно-морской парад прошел в усеченном формате. Кронштадтская часть была отменена, а торжественный строй военных кораблей состоялся только на Неве.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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