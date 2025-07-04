Украина внесла актера Юрия Чернова в список угроз нацбезопасности
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес народного артиста России Юрия Чернова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
«Включить Чернова Юрия Николаевича в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — говорится в решении совета.
По версии совета, актер поддержал акты агрессии против Украины, ставил под сомнение суверенитет и национальную целостность страны и участвовал в антиукраинских мероприятиях, а также снимался в фильме режиссера Пиманова «Крым».
Юрий Чернов родился 24 апреля 1949 года в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Кинокарьеру начал в 1968 году с роли ученика старшего класса в фильме «Доживем до понедельника», снимался в киножурналах «Фитиль» и «Ералаш», был одним из ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Играл в Московском театре миниатюр и Театре Луны, с 2004 года является актером театра «Школа современной пьесы».
В конце июня украинское Минкультуры и стратегических коммуникаций внесло российского комика Азамата Мусагалиева в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Причиной для внесения комика в список указаны поддержка Мусагалиевым президента России Владимира Путина, а также участие в его предвыборных кампаниях и публичных мероприятиях.
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