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Военная операция на Украине ,  
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Украина внесла Машкова и Гогунского в список угроз нацбезопасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Машков
Владимир Машков (Фото: Артем Дергунов / Бизнес Online / ТАСС)

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес шесть российских актеров в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

В список попали Наталья Антонова, Антон Батырев, Сергей Векслер, Виталий Гогунский, Владимир Машков и Алена Яковлева. По версии совета, они поддерживают «вооруженную агрессию России», а также участвуют в программах на «пропагандистских российских каналах» и платформах.

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Гогунский, наиболее известный по роле Кузи в сериале «Универ», неоднократно выступал в поддержку российской военной операции. В конце июня Служба безопасности Украины завела на него дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также «пропаганде войны».

Украина неоднократно публиковала санкционные списки с российскими певцами, музыкантами, актерами и журналистами, выступающими в поддержку военной операции. Например, через месяц после начала боевых действий под санкции украинского Минкульта попали исполнители Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, режиссер Никита Михалков, а также актеры Яна Поплавская и Дмитрий Певцов.

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Владимир Машков нацбезопасность Виталий Гогунский Украина
Владимир Машков фото

Владимир Машков

актер, режиссер
27 ноября 1963 года
Виталий Гогунский фото

Виталий Гогунский

актер, певец, телеведущий
14 июля 1978 года
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