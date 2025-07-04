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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Перми закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: URA.RU / TACC
Фото: URA.RU / TACC

В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Утром 4 июля ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Саратова, Самары, Ярославля, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Некоторые из них уже открыты для полетов.

За ночь на 4 июля силы ПВО перехватили 48 беспилотников. 26 дронов уничтожили над Ростовской областью, 12 — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над территорией Орловской области и один — над Липецкой областью.

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Александра Озерова
беспилотники закрытие аэропорты Росавиация
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